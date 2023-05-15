Нью-Йорк, США, 15 мая, 2023, 18:39 — ИА Регнум. России до сих пор не позволяют экспортировать продовольствие и удобрения, несмотря на условия зерновой сделки. Об этом 15 мая заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Уже без малого год мы не видим ни малейших подвижек в рамках второй части пакетной сделки», — сообщил он.

Небензя отметил, что сделка работает только в рамках украинского экспорта, а российские экспортёры всё также находятся под санкциями. Пока не видно каких-либо перспектив их ослабления.

Постпред указал на то, что под ограничениями также остаётся «Россельхозбанк», который и должен заниматься финансовыми операциями для обеспечения экспорта сельхозпродукции. Пока Вашингтон и Брюссель обещают только разрешать разовые транзакции. Небензя заявил, что даже эти обещания «смехотворны», хотя о них говорят, как о решении проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН опубликовала заявление, в котором призвала очередной раз продлить действие зерновой сделки. Данный вопрос с 10 мая обсуждают в Стамбуле представители России, Украины, Турции и ООН.

Ранее в Москве заявили, что не продлят сделку, если не добьются решения проблем российской стороны. В России неоднократно отмечали, что Украине разрешают коммерческие сделки, в то время как российским поставщикам запрещают бесплатно поставлять продукты в нуждающиеся страны.