Замглавы МИД Вершинин: зерновая сделка прекратит действие, если не договориться к 18 мая

Анкара, , 18:19 — REGNUM Черноморская инициатива и входящая в её состав зерновая сделка прекратят существование, если консенсус между участниками переговоров не будет достигнут. Об этом 11 мая заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Сергей Вершинин © Максим Богодвид/РИА Новости

Отвечая на вопрос журналистов о действиях в случае, если зерновая сделка не будет продлена до 18 мая, дипломат отметил: «Значит, она прекращает своё существование».

«Инициатива, приносящая односторонние выгоды, вряд ли может быть признана и подтверждена всеми», — заявил представитель российского внешнеполитического ведомства.

По словам Вершинина, Россия защищает свои национальные интересы, сельхозпроизводителей и производителей удобрений. Он также добавил, что Москва действует с учётом общей обстановки на мировом продовольственном рынке. Говоря о сроках продления сделки, дипломат отметил, что на встрече звучали разные предложения.

Как передавало ИА REGNUM, 10 и 11 мая в Стамбуле проходят многосторонние переговоры с участием представителей России, Украины, ООН и Турции, в ходе которых рассматриваются вопросы продления зерновой сделки.

В МИД России заявили, что зерновая сделка не будет продлена, если не будут решены пять системных проблем, вопреки обещаниям остающихся нерешёнными и после продления сделки в марте 2023 года на 60 дней.

В ведомстве также отметили, что Украина вопреки обещаниям продолжает поставлять подавляющее большинство продукции в развитые страны, получая таким образом незаконный доход. Вместе с тем поставки из России в беднейшие страны, даже гуманитарные (бесплатные), безосновательно блокируются.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция надеется на позитивный исход переговоров по зерновой сделке в Стамбуле и рассчитывает на её продление минимум на два месяца.