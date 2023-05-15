Москва, 15 мая, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Российское руководство негативно восприняло заявление британских властей о намерении поставить Украине новую партию оружия, сообщил 15 мая журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

По поводу планов Лондона передать Киеву ударные беспилотники и ракетные комплексы Песков сказал: «Мы относимся к этому чрезвычайно негативно».

Он подчеркнул, что британские власти, очевидно, хотят добиться первенства в накачке Киева оружием. Это и существенно не повлияет на ход спецоперации, и не поможет Украине, сказал Песков.

«Это ведёт к дальнейшим разрушениям и ответным действиям. Для Украины это делает историю гораздо сложнее», — добавил пресс-секретарь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая британский премьер-министр Риши Сунак опубликовал заявление, согласно которому Киев получит от Лондона сотни зенитных ракетных комплексов и сотни новых ударных беспилотников с дальностью свыше 200 км.

Это заявление он сделал перед приездом в Великобританию украинского президента. На фоне визита политика британское правительство обнародовало планы летом провести обучение украинских пилотов.