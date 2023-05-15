Лондон, 15 мая, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Британская сторона намерена летом приступить к обучению украинских пилотов, говорится в сообщении, которое 15 мая опубликовало правительство Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Это обучение идёт рука об руку с усилиями Великобритании по работе с другими странами по предоставлению самолётов F16 — истребителей, которые предпочла Украина», — сообщили в британском правительстве.

Ранее в заявлении, опубликованном в преддверии встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, британский премьер-министр Риши Сунак пообещал поставки Киеву нового пакета военной помощи, в том числе беспилотников большого радиуса действия и зенитных ракетных комплексов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 мая премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Амстердам пока не добился успехов в переговорах по передаче F-16 Киеву.

В этот же день украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сможет при помощи F-16 сдерживать военные корабли и самолёты ВС России вдали от Черноморского зернового коридора.