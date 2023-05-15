Лондон, 15 мая, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Очередной пакет военной помощи Украине готовят британские власти, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в опубликованном 15 мая сообщении, передал телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак. 79-й премьер-министр Великобритании

Заявление распространила пресс-служба главы британского правительства в преддверии визита в Лондон украинского президента Владимира Зеленского.

«Сунак объявит о новой военной помощи Украине в форме сотен зенитных ракет и сотен новых ударных дронов большой дальности — с дальностью более 200 километров», — сообщила пресс-служба премьера.

В заявлении Сунака отмечается, что эта военная помощь поддержит Украину в предстоящие месяцы в её «ожидаемом броске с целью сдержать российские силы».

Зеленский 15 мая прибыл в Париж и встретился с французским президентом Эммануэлем Макроном. Переговоры касались военной помощи Киеву. Также политик планирует посетить Британию, где в своей загородной резиденции его примет Сунак.