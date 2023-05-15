* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Минобороны: российские артиллеристы уничтожили пункт дислокации «Азова»* в ДНР

Москва, , 05:35 — REGNUM Российские артиллеристы совершили огневой налёт на пункт временной дислокации нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Катериновки в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Спецназ Азов Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Также удар был нанесён по огневым позициям ВСУ в Белогоровке и Часове Яре. Удалось уничтожить склад боеприпасов, семь единиц военных автомобилей, две огневые позиции артиллерии и 120-миллиметровый миномет.

В населённом пункте Красное удару российских артиллеристов подвергся пункт временной дислокации 25-го батальона 5-й бригады ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские военнослужащие целыми подразделениями прячутся в Артёмовске в квартирах и подъездах жилых домов.

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