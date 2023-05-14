Дроны-камикадзе «Ланцет» начали уничтожать технику ВСУ на северском направлении

Кременная, ЛНР, , 17:24 — REGNUM Российские дроны-камикадзе «Ланцеты» 88-й бригады начали уничтожать боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении, сообщила 14 мая группа «Лента новостей ДНР Z» во «ВКонтакте».

Применение модернизированного барражирующего боеприпаса Ланцет против военнослужащих ВСУ © Министерство обороны РФ/РИА Новости

Отмечается, что российские военные активно применяют беспилотники для подрыва боевого потенциала противника.

Ранее сообщалось, что в сторону города Северска на кременском и лисичанском направлениях выдвинулась большая колонна техники ВСУ. Предполагалось, что украинские войска намерены осуществит атаку на Кременную (ЛНР).

Также в апреле сообщалось, что ВСУ оборудуют новые понтонные переправы через реку Северский Донец на краснолиманском направлении. Они предназначаются как для техники, так и для пехоты.