Кременная, ЛНР, 14 мая 2023, 17:24 — REGNUM Российские дроны-камикадзе «Ланцеты» 88-й бригады начали уничтожать боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении, сообщила 14 мая группа «Лента новостей ДНР Z» во «ВКонтакте».

Применение модернизированного барражирующего боеприпаса Ланцет против военнослужащих ВСУ
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса Ланцет против военнослужащих ВСУ
© Министерство обороны РФ/РИА Новости

Отмечается, что российские военные активно применяют беспилотники для подрыва боевого потенциала противника.

Ранее сообщалось, что в сторону города Северска на кременском и лисичанском направлениях выдвинулась большая колонна техники ВСУ. Предполагалось, что украинские войска намерены осуществит атаку на Кременную (ЛНР).

Также в апреле сообщалось, что ВСУ оборудуют новые понтонные переправы через реку Северский Донец на краснолиманском направлении. Они предназначаются как для техники, так и для пехоты.