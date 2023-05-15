«РВ»: военные ВСУ прячутся в Артёмовске по подъездам

ДНР, 15 мая, 2023, 05:17 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие целыми подразделениях прячутся в Артёмовске в квартирах и подъездах жилых домов. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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Авторы отметили, что российские подразделения вычисляют, где в засадах сидят бойцы ВСУ и «когда есть возможность вызывают артиллерию».

Как сообщало ИА REGNUM, Снигиревка используется украинскими военными как пункт для перемещения сил в сторону Берислава, Херсона и Кривого Рога. После мощных ударов российской авиации в ней боятся на постоянной основе размещать войска и технику.

Вооружённые силы Украины превратили несколько населённых пунктов в Харьковской области в свои укрепрайоны. Об этом заявил командир танкового батальона ВС России с позывным Бай.