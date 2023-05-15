Reuters: страны G7 намерены ограничить экспорт в Россию товаров для ворруженных сил

Москва, , 04:39 — REGNUM Во время предстоящих 19–21 мая встреч лидеры G7 обсудят и объявят об ужесточении антироссийских санкций. США склоняют партнёров особое внимание уделить ограничению экспорта в Россию товаров, которые используются в интересах вооруженных сил. Об этом со ссылкой на источники написало агентство Reuters.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

О каких именно товарах, которые «поддерживают вооруженные силы» России идёт речь не сообщается. Издание написало, что по этому вопросу, вероятнее всего, договорённости среди лидеров G7 будут достигнуты.

Также внимание будет уделано уклонению от санкций с участием третьих стран и «подрыву будущего производства энергии в России». Планируется, что будет скорректирован подход к ограничениям таким образом, чтобы весь экспорт определённых категорий товаров был автоматически запрещён. По мнению авторов, это затруднит обход санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, главы минфинов и центробанков стран G7 по итогам трехдневной встречи в Ниигате подтвердили намерение «вводить и претворять санкции и другие экономические меры» против России и противостоять обходу санкций.

G7 и Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций в отношении России планируют запретить импорт российского трубопроводного газа на маршрутах, по которым Москва ранее сократила поставки.