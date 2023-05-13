Руководство минфинов и центробанков G7 договорилось продолжать санкционное давление на Россию

Токио, , 07:44 — REGNUM Главы минфинов и центробанков стран G7 по итогам трехдневной встречи в Ниигате подтвердили намерение «вводить и претворять санкции и другие экономические меры» против России и противостоять обходу санкций. Об этом говорится в опубликованном 13 мая совместном заявлении.

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Главы ведомств стран G7 подтвердили, что остаются «непоколебимыми» в санкционных вопросах, касающихся России, будут предпринимать дальнейшие меры, направленные на финансовый сектор России.

Как сообщало ИА REGNUM, страны G7 требуют, чтобы Китай следовал международным правилам, хотя сами нарушают их Об этом официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил 11 мая на брифинге.

В Китае считают, что США в вопросе соблюдения международных правил вовсе должны оказаться «на скамье подсудимых», а не раздавать указания другим. Вашингтон в последние годы разорвал 17 международных соглашений, при этом американцы занимаются прослушиванием и кражей информации, в том числе у своих союзников по G7.