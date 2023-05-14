FT: Евросоюз и G7 намерены запретить возобновление поставок трубопроводного газа из России

Лондон, , 09:14 — REGNUM Государства «Группы семи» (G7) и Евросоюза в рамках 11-го пакета санкций в отношении России планируют запретить импорт российского трубопроводного газа на маршрутах, по которым Москва ранее сократила поставки. Об этом 14 мая написала газета Financial Times, ссылаясь на проект заявления лидеров G7.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации журналистов, решение, которое лидеры G7 намерены принять на саммите в Хиросиме, должно не допустить возобновления экспорта трубопроводного газа из России в такие страны, как Германия и Польша.

Отмечается, что поставки Россией газа по этим направлениям были фактически прекращены в 2022 году.

Как передавало ИА REGNUM, ЕС осталось лишь затыкать дыры в уже введённых против России энергетических санкциях. Об этом заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его мнению, сейчас не приходится ждать, что ЕС решится ввести эмбарго на газ. Введение даже формальных запретов на СПГ из России может привести к резкому скачку цен в Европейском союзе, власти которого только-только отрапортовали о том, что цены снижаются. Введение запретов на закупку трубопроводного газа также вряд ли возможно.

По мнению экономиста Александра Зубца, в Европейском союзе уже осознали, что каждая следующая санкция против нашей страны причинит больше вреда ЕС, чем РФ. Он полагает, что рано или поздно в Брюсселе поймут, что нужно искать компромиссы с Москвой, чему новые ограничения будут только мешать.