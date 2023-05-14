Анкара, 15 мая, 2023, 02:16 — ИА Регнум. После обработки 96% урн на парламентских выборах в Турции «Республиканский альянс» во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) действующего президента Турции Тайипа Эрдогана набрала 49,74% голосов, сообщил телеканал ТРТ.

Турция

Таким образом партия Эрдогана может получит в парламенте 324 места из 600.

Главный конкурент оппозиционный «Народный альянс», которую возглавляет Кемаль Кылычдароглу пока заручился поддержкой 34,94% избирателей. Её представители получат минимум 212 мест.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирал менее 50% голосов на выборах главы главы государства после обработки 95,4% бюллетеней. Если никто из кандидатов не сможет получить более половины голосов, то будет второй тур.

В Стамбуле вечером 14 мая горожане устроили стихийный митинг в поддержку Реджепа Тайипа Эрдогана.