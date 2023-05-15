Действующий президент Турции Эрдоган набрал менее необходимых для победы в первом туре 50% голосов

Анкара, , 00:42 — REGNUM Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пока набирает менее 50% голосов после обработки большей части бюллетеней. Если никто из кандидатов не сможет получить более половины голосов, то будет второй тур.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Эрдоган набирает 49,76% после обработки 95,4% бюллетеней. Его основной соперник Кемаль Кылычдароглу получает 44,49%.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедших 14 мая президентских и парламентских выборах в Турции явка составила 85,6%.

Социологи предполагали, что на президентских выборах вероятен второй тур. По данным опросов, Кылычдароглу были готовы поддержать чуть менее 50% избирателей, Эрдогана — около 43-45%. Второй тур голосования может быть проведён 28 мая.