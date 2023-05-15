У офиса правящей партии в Стамбуле прошел стихийный митинг в поддержку Эрдогана

Стамбул, Турция, , 02:00 — REGNUM В Стамбуле вечером 14 мая горожане устроили стихийный митинг в поддержку действующего президента Турции и одного из кандидатов на выборах Реджепа Тайипа Эрдогана. Сторонники собрались у офиса правящей партии. Об этом сообщает РИА Новости с места событий.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что кто-то из участников акции перекрыл проезжую часть, при этом полиция не пыталась препятствовать митингующим.

Горожане выкрикивали в поддержку Эрдогана «кричалки», пели песни и размахивали флагами Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции 14 мая выбирают 13-го президента и новый состав парламента.

Реджеп Тайип Эрдоган пока набирает менее 50% голосов после обработки большей части бюллетеней. Если никто из кандидатов не сможет получить более половины голосов, то будет второй тур, предположительно, 28 мая.