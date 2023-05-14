Париж, 14 мая, 2023, 21:06 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон примет в Париже украинского коллегу Владимира Зеленского, который должен прибыть в западноевропейскую страну вечером 14 мая. Об этом сообщает газета L’Opinion.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Повестка встречи лидеров двух стран не уточняется, известно лишь, что после переговоров с киевским лидером Макрон отправится в Версаль на конференцию Choose France по обеспечению финансовой привлекательности французских предприятий. Сам президент Франции в ходе беседы с журналистами отказался поделиться информацией о предстоящих переговорах.

«Будем придерживаться фактов: Россия не должна выиграть этот конфликт военным путём», — сказал он, уточнив, что Париж сам будет решать, как помогать Киеву с контрнаступлением.

Ранее телеканал BFM со ссылкой на свои источники сообщил, что украинский лидер прибудет с визитом в столицу Франции после поездки в Германию.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая президент Украины посетил Италию. В ходе своего визита в Рим президент Украины провёл переговоры с президентом и премьер-министром страны Серджо Маттареллой и Джорджей Мелони, а также папой Римским Франциском. Мелони пообещала, что Италия продолжит поставки оружия на Украину. Достигнуты важные договорённости «по защите украинского неба», отметил в свою очередь глава украинского государства.

После встречи с понтификом Зеленский сделал ряд заявлений. Он отметил, что Киев не нуждается в посредниках для урегулирования конфликта с Россией, и заверил, что Украина не имеет отношения к атаке беспилотников на Кремль.

14 мая президент Украины прибыл в Берлин, где его с воинскими почестями встретил канцлер Германии Олаф Шольц. Канцлер ФРГ заявил, что с начала российской специальной военной операции Германия потратила на поддержку Украины €17 млрд.