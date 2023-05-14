СМИ: после Берлина Зеленский отправится в Париж
Париж, 14 мая 2023, 17:42 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский вечером 14 мая, как ожидается, посетит столицу Франции. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на свои источники.
Программа поездки не раскрывается; правительство Франции также не давало официальных комментариев по поводу предстоящего визита.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая президент Украины посетил Италию. В ходе своего визита в Рим президент Украины провёл переговоры с президентом и премьер-министром страны Серджо Маттареллой и Джорджей Мелони, а также папой Римским Франциском. Мелони пообещала, что Италия продолжит поставки оружия на Украину. Достигнуты важные договорённости «по защите украинского неба», отметил в свою очередь глава украинского государства.
После встречи с понтификом Зеленский сделал ряд заявлений. Он отметил, что Киев не нуждается в посредниках для урегулирования конфликта с Россией, он заверил, что Украина не имеет отношения к атаке беспилотников на Кремль.
14 мая президент Украины прибыл в Берлин, где его с воинскими почестями встретил канцлер Германии Олаф Шольц. Канцлер ФРГ заявил, что с начала российской специальной военной операции Германия потратила на поддержку Украины €17 млрд.