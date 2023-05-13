Зеленский заявил, что Украина не нуждается в посредниках для урегулирования конфликта

Рим, , 23:50 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что Киев не нуждается в посредниках для урегулирования конфликта с Россией. Так он прокомментировал итальянским СМИ возможное посредничество, в том числе и Ватикана, после встречи с папой римским Франциском.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Лидер киевского режима подчеркнул, что с уважением относится в «Его Святейшеству», но посредники Украине не нужны. Он заявил, что необходимо разработать план действий по достижению мира на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, папа римский Франциск принял в субботу на аудиенции президента Украины Владимира Зеленского, встреча длилась 40 минут.

На встрече со СМИ Италии 13 мая Зеленский выразил сомнение, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп смог бы урегулировать конфликт на Украине, находясь в должности президента США.