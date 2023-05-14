Санкт-Петербург, 14 мая, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Проводящих курсы личностного роста блогеров-коучей нужно обязать подтверждать свои компетенции. Об этом 14 мая заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

По его словам, в Госдуму внесён законопроект, согласно которому организатор подобной просветительской деятельности обязан предоставить участникам полную информации о своей программе. Кроме того, предусмотрено уведомление федеральных органов о начале такой деятельности.

«Возможно, наряду с этим было бы правильным установить и определённые требования к компетенции людей, которые осуществляют такую деятельность», — сказал Бастрыкин.

Глава СК РФ пояснил, что блогеры-коучи часто пользуются тем, что люди хотят быстро достичь чего-либо и для этого ищут не самые сложные варианты.

«Вот тут и возникает вопрос, а насколько компетентны те, кто продаёт подобные курсы», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бастрыкин заявил, что блогер Елена Блиновская выплатила всего лишь 10 млн рублей из более чем 918 млн рублей неуплаченных налогов.

Блиновская была задержана 27 апреля в Смоленской области при попытке выехать на территорию Белоруссии. В отношении неё возбудили два уголовных дела по статьям о легализации дохода и уклонении от уплаты налогов.

В марте СК РФ возбудил уголовное дело о неуплате налогов в отношении блогеров Артёма и Валерии Чекалиных. Позднее на них завели дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере. В мае Савёловский суд Москвы арестовал на их банковских счетах более 311 млн рублей.