Берлин, 14 мая, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Сражения в городе Артёмовске (украинское название — Бахмут) в ДНР являются всего лишь «прелюдией» наступлению ВСУ. Об этом 14 мая заявил глава офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью немецкому изданию Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«Бои в Бахмуте будут продолжаться. В более широком смысле Бахмут — это прелюдия к контрнаступлению», — сказал Подоляк.

По его словам, удачные действия украинской армии в Бахмуте дадут возможность начать успешное наступление, к которому Киев «тщательно готовится».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Берлин заявил, что наступление ВСУ начнётся, как только «будет минимум, с которым Киев сможет двинуться вперёд». По его словам, украинским войскам не хватает сил и оружия для того, чтобы атаковать территорию России в рамках готовящегося наступления.

Ранее газета The New York Times написала о том, что Зеленский своими словами о том, что украинская армия пока не готова к наступлению и ей нужно больше времени, отправил послание Западу о возможном провале планируемого удара.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что оплаченное Западом наступление ВСУ неизбежно состоится, но Зеленский осознаёт, что, скорее всего, проиграет.