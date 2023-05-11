Рогов: ВСУ пойдут в контрнаступление, но Зеленский готов к неудаче

Мелитополь, , 09:07 — REGNUM Оплаченное Западом контрнаступление ВСУ неизбежно состоится, но президент Украины Владимир Зеленский осознаёт, что, скорее всего, проиграет. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью изданию Pravda.ru.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он назвал лидера киевского режима политиком с «заниженной социальной ответственностью», который должен отрабатывать заказ. При этом Зеленский осознаёт высокую вероятность поражения и прекрасно понимает, какими последствиями для него обернётся провал на фронте.

«Наступление однозначно готовится. У меня нет сомнений, что оно будет», — сказал Рогов.

По его словам, в Киеве заняты легализацией возможного поражения. Украинское руководство заявляет о нехватке самолётов и военной техники, а также собирается выдавать за успех любое, даже совсем незначительное, продвижение в ходе боёв.

Рогов добавил, что в Киеве стало меньше разговоров о блокировке сухопутного коридора и выходе к берегам Азовского моря. ВСУ ещё не пошли в контрнаступление из-за превентивных ударов российских ВКС и артиллерии. Кроме того, российские войска выстроили качественную оборону и быстро отвечают на любую разведку боем.

Однако любой прорыв может обернуться широкомасштабным наступлением, врагу нельзя давать шанс на успех, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, ВСУ могут перейти в контрнаступление летом. По его словам, союзники с пониманием относятся к ситуации и не оказывают давления на Киев.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 10 мая признал, что недооценивать Россию не стоит, так как её вооружённые силы смогли создать оборонные рубежи для отражения «планируемого контрнаступления» ВСУ.