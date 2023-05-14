ВС России за сутки отразили шесть атак ВСУ восточнее Богдановки
Москва, 14 мая 2023, 13:15 — REGNUM Вооружённые силы России за сутки отразили шесть атак ВСУ восточнее Богдановки в ДНР, сообщил 14 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Личным составом 3-го батальона 200-й мотострелковой бригады отражены шесть атак восточнее населенного пункта Богдановка Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков на брифинге.
Он уточнил, что в атаках были задействованы штурмовые группы ВСУ численностью более 100 человек, семь танков, 14 боевых машин пехоты, а также другая военная и специальная техника.
По словам Конашенкова, было уничтожено семь танков, 11 боевых машин пехоты и более 50 военных ВСУ.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска отразили все атаки украинских подразделений на соледаро-артёмовском направлении и не допустили прорывов обороны.