Москва, , 13:15 — REGNUM Вооружённые силы России за сутки отразили шесть атак ВСУ восточнее Богдановки в ДНР, сообщил 14 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Личным составом 3-го батальона 200-й мотострелковой бригады отражены шесть атак восточнее населенного пункта Богдановка Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков на брифинге.

Он уточнил, что в атаках были задействованы штурмовые группы ВСУ численностью более 100 человек, семь танков, 14 боевых машин пехоты, а также другая военная и специальная техника.

По словам Конашенкова, было уничтожено семь танков, 11 боевых машин пехоты и более 50 военных ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска отразили все атаки украинских подразделений на соледаро-артёмовском направлении и не допустили прорывов обороны.