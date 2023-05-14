Минобороны РФ: отражены массовые атаки ВСУ в районе Артёмовска
Москва, 14 мая 2023, 13:09 — REGNUM Севернее и южнее Артёмовска в течение прошедших суток противником предпринимались массовые попытки прорыва обороны наших войск, атаки отражены, прорывов обороны не допущено, заявил 14 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Севернее и южнее Артёмовска в течение прошедших суток противником предпринимались массовые попытки прорыва обороны наших войск. Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено», — сказал он на брифинге.
Как сообщало ИА REGNUM, во время боёв за Артёмовск в подвале одного из домов, разрушенных ВСУ, женщина родила ребёнка. Семью, теперь уже с двумя детьми, вывели в безопасное место российские бойцы. Тем временем 11 мая сообщалось, что российские военные продвинулись в Артёмовске на 220 метров, за противником остаётся 2,18 кв. км территории города.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что российские бойцы освободят Артёмовск и сохранят над ним контроль.