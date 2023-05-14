Минобороны РФ сообщило об отражении массовых атак ВСУ севернее и южнее Артёмовска

Москва, , 13:09 — REGNUM Севернее и южнее Артёмовска в течение прошедших суток противником предпринимались массовые попытки прорыва обороны наших войск, атаки отражены, прорывов обороны не допущено, заявил 14 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны России

«Севернее и южнее Артёмовска в течение прошедших суток противником предпринимались массовые попытки прорыва обороны наших войск. Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, во время боёв за Артёмовск в подвале одного из домов, разрушенных ВСУ, женщина родила ребёнка. Семью, теперь уже с двумя детьми, вывели в безопасное место российские бойцы. Тем временем 11 мая сообщалось, что российские военные продвинулись в Артёмовске на 220 метров, за противником остаётся 2,18 кв. км территории города.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что российские бойцы освободят Артёмовск и сохранят над ним контроль.