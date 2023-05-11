Песков заявил, что у России нет сомнений — Артёмовск будет взят
Москва, 11 мая 2023, 00:29 — REGNUM Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что российские бойцы освободят Артёмовск и сохранят над ним контроль. Об этом он сказал в интервью сербскому телеканалу ATV.
«Мы не сомневаемся, что Артемовск будет взят, дальше он будет удерживаться», — заявил Песков.
Представитель Кремля добавил, что российские военные в дальнейшем выстроят тактику и стратегию своих действий. Но сам Песков в этот процесс вмешиваться не может.
Как сообщало ИА REGNUM, российские штурмовые отряды продолжают вести наступление в Артёмовске. Они вытеснили противника в западную часть города, продолжают освобождать квартал за кварталом.