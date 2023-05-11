Пригожин: бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись за сутки ещё на 220 метров в Артёмовске

Артемовск, , 22:48 — REGNUM Военные группы «Вагнер» 11 мая мая продвинулись в Артёмовске на 220 метров, за противником остаётся 2,18 кв. км территории города. Об успешной операции сообщила пресс-служба основателя военной компании Евгения Пригожина.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что «вагнеровцы» двигаются в Артёмовске в западном направлении. Занято 68,5 тыс. кв. метров, под контролем ВСУ — 2,18 кв. км.

За Артемовск уже многие месяцы идут бои.

Как сообщало ИА REGNUM, штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части Артёмовска, рассказал 11 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что российские бойцы освободят Артёмовск и сохранят над ним контроль.

11 мая боец говорил, что до полного освобождения города осталось 742 метра.