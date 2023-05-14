Флорида, США, 14 мая, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с очередной партией из 56 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, говорится в сообщении компании в Twitter.

SpaceX/Global Look Press Старт ракеты-носителя Falcon 9

SpaceX отчиталась, что запуск был успешно совершён с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 1:03 (8:03 мск), уточнив, что спутники развёрнуты на орбите.

В апреле американский предприниматель Илон Маск подтвердил анонсированную ранее дату первого испытательного запуска корабля Starship принадлежащей ему компанией SpaceX. По его словам, пробный запуск назначен на 17 апреля.

На этот день запланированы первые полноценные испытания комплекса космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Комплекс будет стартовать с космодрома Бока-Чика в Техасе, запуск внесён в график Федеральным управлением гражданской авиации США. Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 54 спутниками группировки Starlink произошел в марте.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 54 спутниками группировки Starlink произошел в марте. К середине прошлого года компания Маска отправила в космос 32 ракеты-носителя Falcon 9, что стало рекордным показателем для организации.