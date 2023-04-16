Вашингтон, , 21:57 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск подтвердил анонсированную ранее дату первого испытательного пуска корабля Starship принадлежащей ему компанией SpaceX. Об этом он сообщил в своём аккаунте Twitter.

Илон Маск Иван Шилов © ИА REGNUM

Пробный пуск назначен на 17 апреля.

«Попытка запуска — завтра», — написал Маск.

На этот день запланированы первые полноценные испытания комплекса космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Комплекс будет стартовать с космодрома Бока-Чика в Техасе, запуск внесён в график Федеральным управлением гражданской авиации США.

Корабль Starship способен неоднократно совершать полёты в дальний космос, и, как ожидает Маск, впоследствии сможет доставлять людей на Марс и Луну.

Как сообщало ИА REGNUM, Американская компания SpaceX провела запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 54 спутниками группировки Starlink. К середине прошлого года компания Маска отправила в космос 32 ракеты-носителя Falcon 9 , что стало рекордным показателем для организации.