В ДНР сообщили о шести раненых в результате обстрела со стороны ВСУ
Донецк, 13 мая 2023, 15:39 — REGNUM В результате обстрела Донецкой Народной Республики со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали шесть мирных жителей. Об этом 13 мая сообщил врио главы республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале.
По его словам, ранения получили жители Ясиноватой, Горловки и Куйбышевского района Донецка.
«На данный момент по причине обстрелов с украинской стороны ранены шесть человек… Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь», — написал он.
Врио главы республики также выразил соболезнования родным и близком женщины и её четырёхлетнего ребёнка, погибших в Донецке. По его словам, дом, где они проживали, сгорел из-за попадания взрывоопасного предмета.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая ВСУ за полтора часа обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 16 снарядов калибра 155 мм и шесть снарядов калибра 152 мм.
Кроме того, утром 13 мая в пригороде Луганска, в районе посёлка Юбилейный, прогремел взрыв. Перед этим очевидцы видели в небе ракету и слышали свист. Это был второй обстрел Луганска за сутки.