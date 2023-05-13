Донецк, 13 мая, 2023, 15:39 — ИА Регнум. В результате обстрела Донецкой Народной Республики со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали шесть мирных жителей. Об этом 13 мая сообщил врио главы республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Андрей Чередниченко/ТАСС Последствия обстрела Донецка

По его словам, ранения получили жители Ясиноватой, Горловки и Куйбышевского района Донецка.

«На данный момент по причине обстрелов с украинской стороны ранены шесть человек… Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь», — написал он.

Врио главы республики также выразил соболезнования родным и близким женщины и её четырёхлетнего ребёнка, погибшим в Донецке. По его словам, дом, где они проживали, сгорел из-за попадания взрывоопасного предмета.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая ВСУ за полтора часа обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 16 снарядов калибра 155 мм и шесть снарядов калибра 152 мм.

Кроме того, утром 13 мая в пригороде Луганска, в районе посёлка Юбилейный, прогремел взрыв. Перед этим очевидцы видели в небе ракету и слышали свист. Это был второй обстрел Луганска за сутки.