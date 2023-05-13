Москва, 13 мая, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Российские штурмовые отряды освободили от сил противника ещё один квартал в северо-западной части города Артёмовска в ДНР. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 13 мая на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

«На донецком направлении штурмовыми отрядами освобождён квартал в северо-западной части города Артёмовска», — сказал Конашенков.

Подразделения ВДВ оказывали поддержку штурмовикам, сковывая украинские силы на флангах.

Авиация и артиллерия «Южной» группировки войск нанесла поражение подразделениям противника у населённых пунктов Григоровка, Красное и Часов Яр, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, штурмовые отряды ведут наступление в части Артёмовска, оставшейся под контролем войск киевского режима. По словам одного из российских бойцов, по состоянию на 11 мая им оставалось пройти около 740 метров. Городская застройка превратилась в кладбище украинской военной техники.