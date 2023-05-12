Донецк, 12 мая, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Местонахождение главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного и командующего сухопутными войсками Александра Сырского может быть неизвестно даже руководству киевского режима. Такое мнение выразил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM Залужный

«Это тайна, покрытая мраком. Что Сырский, что Залужный давно выпали из медиаполя. Их местонахождение до сих пор неизвестно не только нам, но, я так понимаю, что, возможно, оно неизвестно и властям Украины», — сказал он.

По слухам, уточнил Гагин, высокопоставленные украинские военные могли погибнуть во время авиационных ударов России по одному из центров принятия решений. Советник врио главы ДНР добавил, что эта информация не подтверждена.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла появившуюся 10 мая в СМИ информацию о гибели главкома ВСУ Валерия Залужного. По её словам, сообщения о гибели Залужного распространяются «для поднятия боевого духа армии РФ и для деморализации украинских войск».

Информация о гибели Залужного появилась в СМИ после того, как он отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО. Об этом 10 мая сообщил Роб Бауэр. По его словам, главнокомандующий ВСУ отказался от участия в заседании даже в формате видеоконференции из-за напряжённой оперативной ситуации на Украине.

По данным Telegram-канала «Рыбарь», один из командующих ВСУ мог находиться в штабе недалеко от Павлограда, по которому 7 и 8 мая российские войска нанесли удар.

«Будучи верны принципу «молния не бьёт в одно место дважды», украинские военачальники разместились в окрестностях Павлограда, куда им прилетело от ВКС России», — написал военкор.

Экс-министр МГБ ДНР Андрей Пинчук в своем Telegram-канале в свою очередь написал, что Залужного ликвидировали бойцы ЧВК «Вагнер». Позже он добавил, что подтверждения этому нет.

Между тем, 7 мая Залужный был ещё на связи. Он сообщил о визите на Украину генерального инспектора бундесвера генерала Карстена Бройера, в ходе встречи с которым стороны обсудили украинское контрнаступление в Донбассе. После этого главком ВСУ в инфополе не появлялся. 12 мая главком «ожил» в видеоинтервью одному из украинских журналистов, рассказав о наследии Советской армии.