Залужный отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО из-за «напряжённой ситуации»

Брюссель, , 11:06 — REGNUM Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался от участия в заседании Военного комитета НАТО из-за напряжённой оперативной ситуации на Украине. Об этом 10 мая заявил глава комитета адмирал Роб Бауэр на заседании начальников генеральных штабов НАТО.

Валерий Залужный Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я получил вчера письмо украинского командующего Залужного», — сказал Бауэр.

По его словам, Залужный проинформировал, что не сможет участвовать в заседании Военного комитета НАТО даже в формате видеоконференции из-за напряжённой оперативной ситуации.

Бауэр добавил, что вместо Залужного о подготовке наступления ВСУ проинформирует военный представитель Украины в Брюсселе. Также он пообещал продолжение военной поддержки Киева со стороны НАТО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что самым главным страхом Запада является военный успех Украины, так как Россия никогда не допустит своего поражения. По его словам, Запад боится ядерной эскалации и распространения войны в Европе.