Замминистра обороны Украины Маляр опровергла слухи о гибели главкома ВСУ Залужного

Киев, , 17:31 — REGNUM Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла появившуюся 10 мая в СМИ информацию о гибели главкома ВСУ Валерия Залужного.

Валерий Залужный Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В российском информационном поле распространяются слухи о гибели украинского командования. Все живы», — написала она в своем Telegram-канале, добавив, что эти слухи распространяются на протяжении примерно трёх недель.

По её словам, сообщения о гибели Залужного распространяются «для поднятия боевого духа армии РФ и для деморализации украинских войск».

Информация о гибели Залужного появилась в СМИ после того, как он отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО. Об этом 10 мая сообщил Роб Бауэр. По его словам, главнокомандующий ВСУ отказался от участия в заседании даже в формате видеоконференции из-за напряжённой оперативной ситуации на Украине.

По данным Telegram-канала «Рыбарь», один из командующих ВСУ мог находиться в штабе недалеко от Павлограда, по которому 7 и 8 мая российские войска нанесли удар.

«Будучи верны принципу «молния не бьёт в одно место дважды», украинские военачальники разместились в окрестностях Павлограда, куда им прилетело от ВКС России», — написал военкор.

Экс-министр МГБ ДНР Андрей Пинчук в своем Telegram-канале в свою очередь написал, что Залужного ликвидировали бойцы ЧВК «Вагнер». Позже он добавил, что подтверждения этому нет.

Между тем, 7 мая Залужный был ещё на связи. Он сообщил о визите на Украину генерального инспектора бундесвера генерала Карстена Бройера, в ходе встречи с которым стороны обсудили украинское контрнаступление в Донбассе. После этого главком ВСУ в инфополе не появлялся.