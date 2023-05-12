Пресс-секретарь Песков: информации о посреднической миссии Ватикана по Украине пока нет

Москва, , 13:29 — REGNUM Информация о «мирной» миссии Святого престола по урегулированию конфликта на Украине Кремлю не поступала. Об этом 12 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе встречи с журналистами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков © Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Накануне телеканал Rainews24 сообщил, что украинский лидер намерен посетить Рим и встретиться с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Итальянское агенство ANSA также сообщило о вероятной встрече Зеленского и Папы Римского Франциска.

«Нет, у нас не появилось такой информации. Может быть, со временем поступит», — сказал Песков, добавив, что Москва будет внимательно следить происходящими событиями.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник при Святом престоле сообщило, что президент Украины должен встретиться с Понтификом 13 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая Папа Римский рассказал о проводимой миссии для достижения мира на Украине. По его словам, пока она непубличная. Понтифик подчеркнул, что готов сделать всё, что нужно на пути мира.

3 мая официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что российская сторона пока не получала от Ватикана конкретных планов мирного урегулирования конфликта на Украине. Она отметила, что с начала спецоперации продолжаются контакты с Ватиканом на высшем уровне, Святой престол неоднократно выражал готовность оказать «посреднические услуги» в урегулировании конфликта на Украине.