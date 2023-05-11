Пентагон: дефолт скажется на денежном довольствии военнослужащих США
Вашингтон, 11 мая, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Одним из последствий возможного дефолта в США стало бы лишение возможности стабильно выплачивать денежное довольствие американским военнослужащим, заявил 11 мая министр обороны США Ллойд Остин.
«Это будет означать, что мы подчас не сможем платить нашим военнослужащим хоть сколько-нибудь стабильно. А стабильность очень и очень важна для нас», — сказал Остин во время слушаний в бюджетном комитете Сената Конгресса США.
Он также добавил, что объявление дефолта негативно отразилось бы на «репутации» США в мире. Сейчас страна является «источником стабильности в мире, который вовремя оплачивает счета», сказал Остин.
Ранее в США был в очередной раз превышен законодательно установленный потолок госдолга (31,4 трлн долларов). Демократическая партия призывает поднять потолок, республиканцы, в свою очередь, считают, что это можно делать только при сокращении ряда статей бюджетных расходов. Ведутся консультации.
В мае 2023 года президент США Джозеф Байден заявил, что в случае объявления дефолта серьёзные проблемы будут не только у экономики США, но и у всего мира. При этом в нынешних сложностях он обвинил республиканцев.
В свою очередь, официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер заявила журналистам, что, если Вашингтон объявит дефолт, это станет «подарком» для России и Китая, поскольку дефолт покажет слабость не только доллара как мировой валюты, но и США как ведущей экономики.