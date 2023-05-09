Белый дом: дефолт будет подарком России и Китаю, заявляющим о крахе в экономике США

Вашингтон, , 22:29 — REGNUM Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила 9 мая журналистам, что возможный дефолт в США будет выгоден России и Китаю. Он создаст неопределенность в мире в использовании национальной валюты — доллара.

Доллар США Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению пресс-секретаря, обе страны будут пытаться использовать дефолт, чтобы продемонстрировать хаос внутри США, а также неспособность Америки функционировать как демократическое государство.

«Это также создаст неопределенность в мире касательно ценности доллара, институтов и ведущей роли США, что приведёт к волатильности на рынках, зависимых от доллара», — выразила мнение Жан-Пьер, предполагая дефолт в экономике страны.

Как сообщало ИА REGNUM, возможности экстраординарных мер министерства финансов США для избежания дефолта подходят к концу. Об этом 7 мая заявила глава ведомства Джанет Йеллен. Уже к 1 июня минфин может не справиться со своими обязательствами, если Конгресс не расширит лимиты госдолга.