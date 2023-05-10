Президент США Байден пригрозил проблемами всему миру, если в стране наступит дефолт по госдолгу

Вашингтон, , 22:23 — REGNUM Глава Белого дома Джо Байден заявил, что возможный дефолт в США обернётся проблемами для всего мира.

Доллар США Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если у нас будет дефолт по нашему долгу — у всего мира проблемы», — цитирует президента его пресс-служба.

Байден считает, что надвигающийся кризис создали республиканцы — у США есть все возможности не копить долги, но при этом «экономика скатится в рецессию, репутации в мире будет нанесён чрезвычайный ущерб».

Как сообщало ИА REGNUM, власти США не смогут бесконечно повышать потолок государственного долга, поэтому в перспективе дефолт становится неизбежным. Об этом 10 мая заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Байден признался, что спрогнозированный дефолт в случае провала переговоров по увеличению потолка госдолга окажется разрушительным для экономики Соединенных Штатов.