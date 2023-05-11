Тбилиси, 11 мая, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Грузия сможет принять только не подпавшие под санкции Евросоюза рейсы российских авиакомпаний и борты из РФ, заявил 11 мая грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Анна Алябьева ИА REGNUM Самолет

«Наша позиция однозначная: конечно, подпавшими под санкции самолётами не будут осуществляться полёты. Они будут осуществляться только не подпавшими под санкции авиакомпаниями и самолётами», — заявил Гарибашвили, добавив, что «в этом нет никакой проблемы», передаёт ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией и разрешил отечественным авиакомпаниям вновь совершать полёты в эту страну. МИД Грузии положительно оценил отмену Москвой визового режима, однако грузинский президент Саломе Зурабишвили назвала отмену виз для грузин провокацией.

Тем временем российские авиакомпании могут начать полёты в Грузию уже на следующей неделе, поделился источник в авиакругах. Президент Союза туристических агентств, заместитель директора ассоциации «Турпомощь» Сергей Голов тем не менее считает, что сообщения о планах возобновить авиаперелёты в Грузию на следующей неделе вызывают сомнения, потому что ещё не все решения согласованы между двумя странами. По его словам, полностью наладить и запустить прямые авиарейсы из России в Грузию получится не раньше июня.

Евросоюз, в свою очередь, призвал Грузию не пускать российские самолёты на свою территорию. «Евросоюз запретил своим авиакомпаниям полёты в Россию и над её территорией и призывает остальные страны, в том числе Грузию, претендующую на статус кандидата на вступление в ЕС, присоединиться к этим санкциям», — сказал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.