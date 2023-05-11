Российские авиакомпании могут начать полёты в Грузию на следующей неделе

Москва, , 11:46 — REGNUM Российские авиакомпании могут начать полёты в Грузию уже на следующей неделе, сообщает 11 мая РИА Новости со ссылкой на источник в авиакругах.

«Старт полётов из России в Грузию планируется на следующей неделе», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией и разрешил отечественным авиакомпаниям вновь совершать полёты в эту страну.

В министерстве экономики и МИД Грузии положительно оценили отмену Москвой визового режима.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Грузия не собирается вводить санкции против России, учитывая свои национальные интересы и риск обострения отношений.

Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили заявила, что Тбилиси допустит прямые полёты в страну российских авиакомпаний, которые не попали под санкции.