Москва, 11 мая, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Сообщения о планах возобновить авиаперелёты в Грузию на следующей неделе вызывают сомнения, потому что ещё не все решения согласованы между двумя странами, считает президент Союза туристических агентств, заместитель директора ассоциации «Турпомощь» Сергей Голов. Он напомнил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение России провокацией, считая отмену визового режима и восстановление прямого авиасообщения неприемлемыми.

Стрингер/Sputnik/РИА Новости Пассажиры регистрируются на рейс в Международном аэропорту Тбилиси имени Шота Руставели

«Разрешит ли Грузия организовать к себе воздушный коридор — пока вопрос. Снятие запретов означает умение и возможность договариваться. Но как быстро сумеют договориться авиационные ведомства с каждой из сторон, пока не ясно. Указы сверху ещё не означают, что завтра все полетят», — объяснил Голов.

При этом он отметил, что первые шаги на пути к восстановлению прямого транспортного сообщения между Россией и Грузией безусловно подразумевают огромное количество плюсов. Так уже сейчас некоторые крупные туроператоры приступили к подготовке предложений и разработке актуальных пакетных туров. На это обращает внимание и вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева.

«Некоторые операторы приступили к формированию пакетов. Это преимущественно те, которые уже работали на этом направлении. Оно знакомо и понятно. Да, ещё нужно дождаться финальных разрешений с грузинской стороны. Удобная логистика важна и для формирования привлекательной цены на турпродукт», — считает Санаева.

Вице-президент РСТ отметила, что Грузия оставалась интересным направлением даже при отсутствии прямого сообщения. Сейчас же турпоток может увеличиться в разы и легко достигнуть прогнозируемого 1 млн туристов в год. При этом директор сети туристических агентств Алексан Мкртчян считает, что пока анонсируется не так много рейсов и для удобства граждан понадобятся вылеты в Грузию из Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска и других крупных российских городов.

«Пока планируется мало рейсов. Но в этом есть и свои плюсы — нет угрозы российским курортам», — отмечает Мкртчян.

Руководитель турагентств также считает, что полностью наладить и запустить прямые авиарейсы из России в Грузию получится не раньше июня. Он рассказал, что его туристы в мае выбирают окружной путь через третьи страны. При этом прямые перелёты, по прогнозам эксперта, будут дешевле на 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, российские авиакомпании могут начать полёты в Грузию уже на следующей неделе. Такой информацией с РИА Новости поделился источник в авиакругах.

Ранее президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией и разрешил отечественным авиакомпаниям вновь совершать полёты в эту страну. МИД Грузии положительно оценил отмену Москвой визового режима.