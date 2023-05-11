Санкт-Петербург, 11 мая, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Следственный комитет России скоро объявит в розыск судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших ордер на «арест» президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, заявил председатель СКР Александр Бастрыкин 11 мая в ходе Петербургского международного юридического форума.

Сергей Корсун ИА REGNUM МУС с косой

«Прокурора суда, председателей и трёх судей, которые активно влияли на принятие этого решения, мы скоро объявим в розыск», — сказал Бастрыкин на сессии «Дети Донбасса: право на защиту».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что постановление МУС об «аресте» российского лидера — лишь способ давления на Россию, а сам этот орган — марионетка в руках Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта на сайте МУС появилась информация о выдаче ордеров на арест Путина и Львовой-Беловой, которых обвинили в «совершении военных преступлений на Украине». Якобы «есть основания» считать российского президента лично ответственным за «незаконное перемещение населения» Украины. При этом речь идёт о детях Донбасса, которых Россия спасала от неонацистов.

В России в отношении судей МУС возбуждено уголовное дело. По словам зампреда СБ РФ Дмитрия Медведева, если бы Путина — что невозможно представить — попытались арестовать во время визита в какую-либо страну, это бы стало фактическим началом войны.