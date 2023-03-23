Медведев заявил, что арест президента России за рубежом стал бы объявлением войны

Москва, , 09:06 — REGNUM Если бы случилось невозможное и президента России Владимира Путина попытались арестовать во время его официального визита в какую-либо страну, это стало бы фактическим началом войны, заявил 23 марта зампред СБ РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

Отвечая на вопросы журналистов и пользователей социальной сети «ВКонтакте», Медведев прокомментировал недавнее скандальное решение о «заочном аресте» двух российских граждан, принятое Международным уголовным судом, — президента России и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

«Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту, — заявил Медведев. — Что это? Объявление войны Российской Федерации!»

Он добавил, что при таком варианте развития событий «все наши средства полетят в бундестаг», в том числе в офис канцлера Германии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев назвал МУС «правовым ничтожеством и международно-правовым импотентом», ничего полезного так и не сделавшим. Со своей стороны российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что этот «судебный орган» полностью подконтролен Западу.