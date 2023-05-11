Red Pilled TV: санкции вместо сдерживания России резко ускорили отказ от доллара в мире

Вашингтон, , 04:14 — REGNUM Многочисленные санкции, которые должны были сдерживать Россию, привели к уничтожению экономики Украины и резкому отказу от доллара в мире. Об этом рассказал американский инвестор, бывший ведущий Fox News Клейтон Моррис на YouTube-канале Red Pilled TV.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Журналист привёл данные статистики положения доллара США в мире. Так, в период с 2001 по 2022 годы валютные резервы в долларах снизились с 71% до 55%, а за последний год их объём сократился на 8%. Моррис пришёл к выводу, что за год отказ от доллара в мире происходил в 10 раз быстрее, чем в среднем за последние 20 лет. Это, по его мнению, является опаснейшей угрозой для финансовой системы США.

Плюс к этому антироссийские санкции уничтожили экономику Украины, уверен Моррис — украинские макропоказатели стремительно падают вниз, а ВВП России вернулся к значениям до начала проведения спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, возможные санкции стран — членов «Большой семёрки» (G7) против российских алмазов могут привести к потере большого количества рабочих мест в Индии.

По итогам прошлого года Россия вошла в десятку крупнейших экономик мира, что стало лучшим достижением за последние восемь лет.