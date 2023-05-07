Москва, , 08:31 — REGNUM По итогам прошлого года Россия вошла в десятку крупнейших экономик мира, что стало лучшим достижением за последние восемь лет. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка и национальных статистических служб.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным источника, российская экономика в 2022 году произвела товаров и услуг на 2,3 триллиона долларов, что позволило ей занять восьмое место в рейтинге крупнейших мировых экономик. В последний раз Россия входила в десятку стран по этому показателю в 2014 году.

Крупнейшей экономикой мира по итогам прошлого года остались Соединённые Штаты Америки с номинальным валовым внутренним продуктом в 25,46 триллиона долларов. На втором и третьем местах соответственно расположились Китай (17,94 триллиона долларов) и Япония (4,17 триллиона долларов).

Помимо вышеупомянутых стран, в десятку рейтинга также попали Германия, Индия, Великобритания, Франция, Канада и Италия.

Как передавало ИА REGNUM, по итогам 2022 года уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России достиг своего исторического минимума. Уровень соотношения внешнего долга к ВВП снизился на десять пунктов и достиг 16,6%.