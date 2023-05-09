Брюссель, 9 мая, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Начиная с зимы, НАТО и его партнёры предоставили Украине беспрецедентную военную помощь. Об этом 9 мая заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью газете The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«С зимы имели место беспрецедентные поставки нового оружия, боеприпасов и запчастей», — сказал Столтенберг.

По его словам, этой зимой было обучено более девяти бригад ВСУ, которые теперь «полностью укомплектованы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Столтенберг заявил, что все страны НАТО поддерживают идею о вступлении Украины в альянс, вопрос состоит только в сроках того, когда это произойдёт. По его словам, сейчас НАТО работает с представителями Украины над тем, чтобы страна могла перейти от советского оборудования, доктрин и стандартов к доктринам и стандартам НАТО.