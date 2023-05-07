Главком ВСУ генерал Залужный обсудил контрнаступление с генералом бундесвера Бройером

Киев, , 18:48 — REGNUM Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил 7 мая о визите на Украину генерального инспектора бундесвера генерала Карстена Бройера. В ходе встречи стороны обсудили украинское контрнаступление в Донбассе.

Генерал бундесвера Карстен Бройер © Thomas Imo/Global Look Press

Залужный поблагодарил Бройера за передачу вооружения ВСУ, в том числе за зенитные ракетные комплексы IRIS-T, артиллерийские установки Gepard и танки Leopard. Как сообщило агентство «Страна. ua», главком выразил надежду и на получение истребителей F-16.

Днём ранее Залужный обсудил по телефону с главой комитета начальников штабов США Марком Милли положение ВСУ на фронте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФРГ закупит 10 самоходных гаубиц взамен поставленных Киеву. По информации издания Bloomberg, объём заказа составляет 185 млн евро и может быть увеличен более чем в два раза. Отмечается, что Берлин может приобрести ещё 18 таких артиллерийских систем на сумму порядка 290 млн евро.