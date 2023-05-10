Вашингтон, 10 мая, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Самым главным страхом НАТО является военный успех Киева, поскольку Россия никогда не допустит своего поражения. Об этом 10 мая заявил бывший главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Филип Бридлав телеканалу ABC Action News.

Сергей Корсун ИА REGNUM Красные линии

«Мы на Западе боимся победы Украины. Потому что господин Путин использует тот страх, который был нами озвучен в начале конфликта. Мы боимся ядерной эскалации, и мы боимся распространения войны в Европе», — сказал Бридлав.

Читайте также: Столтенберг: Россия не стремится к полномасштабной конфронтации с НАТО

По его словам, риторика сдерживания, которую использует Россия, оказывает «бешеный» эффект, и США этому поддаются. Бридлав отметил, что Запад даёт Украине достаточно, чтобы она не потерпела поражения на поле боя, но недостаточно для победы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что начиная с зимы альянс и его партнёры предоставили Украине беспрецедентную военную помощь. По его словам, было обучено более девяти бригад ВСУ, которые «полностью укомплектованы».

4 мая координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США и их союзники сделали всё возможно для того, чтобы контрнаступление ВСУ состоялось. Западные страны отправили на Украину 98% запрошенной Киевом военной техники и оружия, в том числе средства противовоздушной обороны, боеприпасы и бронетехнику, отметил он.