Брюссель, 10 мая, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался от участия в заседании Военного комитета НАТО из-за напряжённой оперативной ситуации на Украине. Об этом 10 мая заявил глава комитета адмирал Роб Бауэр на заседании начальников генеральных штабов НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

«Я получил вчера письмо украинского командующего Залужного», — сказал Бауэр.

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По его словам, Залужный проинформировал, что не сможет участвовать в заседании Военного комитета НАТО даже в формате видеоконференции из-за напряжённой оперативной ситуации. Бауэр добавил, что вместо Залужного о подготовке наступления ВСУ проинформирует военный представитель Украины в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что самым главным страхом Запада является военный успех Украины, так как Россия никогда не допустит своего поражения. По его словам, Запад боится ядерной эскалации и распространения войны в Европе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что начиная с зимы альянс и его партнёры предоставили Украине беспрецедентную военную помощь. По его словам, было обучено более девяти бригад ВСУ, которые «полностью укомплектованы».