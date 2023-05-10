Залужный отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО
Залужный отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО из-за «напряжённой ситуации»
Брюссель, 10 мая, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался от участия в заседании Военного комитета НАТО из-за напряжённой оперативной ситуации на Украине. Об этом 10 мая заявил глава комитета адмирал Роб Бауэр на заседании начальников генеральных штабов НАТО.
«Я получил вчера письмо украинского командующего Залужного», — сказал Бауэр.
Читайте также: Главком ВСУ сообщил о визите генерального инспектора бундесвера
По его словам, Залужный проинформировал, что не сможет участвовать в заседании Военного комитета НАТО даже в формате видеоконференции из-за напряжённой оперативной ситуации. Бауэр добавил, что вместо Залужного о подготовке наступления ВСУ проинформирует военный представитель Украины в Брюсселе.
Как сообщало ИА REGNUM, бывший главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что самым главным страхом Запада является военный успех Украины, так как Россия никогда не допустит своего поражения. По его словам, Запад боится ядерной эскалации и распространения войны в Европе.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что начиная с зимы альянс и его партнёры предоставили Украине беспрецедентную военную помощь. По его словам, было обучено более девяти бригад ВСУ, которые «полностью укомплектованы».