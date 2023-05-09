Минск, 9 мая, 2023, 16:09 — ИА Регнум. В Москве высоко ценят активное участие Минска в обеспечении безопасности Союзного государства. Об этом, как сообщает 9 мая пресс-служба главы, говорится в поздравительном послании президента России Владимира Путина в адрес Александра Лукашенко по случаю Дня Победы.

Владимир Смирнов/POOL/РИА Новости Владимир Путин и Александр Лукашенко

«В России высоко ценят активное участие белорусских друзей в обеспечении безопасности Союзного государства», — процитировали в пресс-службе Лукашенко полученное от Путина поздравительное послание.

Российский лидер выразил уверенность, что, объединяя усилия и опираясь на традиции дружбы и взаимовыручки, народы России и Белоруссии смогут преодолеть любые испытания.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая Лукашенко прилетел в Москву с рабочим визитом, а 9 мая он принял участие в военном параде в Москве, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава Белоруссии заявил о необходимости противостоять попыткам возрождения идей нацизма в мире и фальсификации правды о Второй мировой войне.