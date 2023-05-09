Варшава, 9 мая, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Послу России в Польше Сергею Андрееву не дали возложить цветы на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве, он был вынужден уехать. Об этом 9 мая сообщает РИА Новости.

(сс) Emptywords Мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве

Отмечается, что Андреев приехал возложить цветы на мемориальном кладбище, но дорогу ему преградила агрессивная толпа, которая потребовала, чтобы дипломат снял георгиевскую ленту с пиджака.

В 2022 году на Андреева напали в Варшаве в День Победы и облили его красной жидкостью.

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Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники посольства России в Польше заявили, что в День Победы не собираются отказываться от возложения венков на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве.

Ранее Андреев, комментируя напряжённость между Варшавой и Москвой, сказал, что готов к разрыву дипломатических отношений. Он сообщил, что сотрудники посольства давно готовы покинуть республику.