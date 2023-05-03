Варшава, , 19:11 — REGNUM Сотрудники посольства России в Польше не собираются отказываться от возложения венков на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы, но детей брать с собой не будут. Об этом 3 мая сообщили ТАСС российские дипломаты.

Венки Зоя Емельянова © ИА REGNUM

«Венки возлагать будем, но по соображениям безопасности школьников на этот раз не привлекаем», — сообщили журналистам.

В посольстве отметили, что обстановка в Варшаве спокойная, провокаций нет, охрана работает в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД прорабатывают меры в ответ на захват польскими силовиками школы в Варшаве при российском посольстве, который произошёл 29 апреля. Тогда полицейские выломали двери и выставили учеников и сотрудников на улицу.

Посол России в Польше Сергей Андреев, комментируя напряжённость между Варшавой и Москвой, сказал, что готов к разрыву дипломатических отношений. Он сообщил, что сотрудники посольства давно готовы покинуть республику.